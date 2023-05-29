Россиянам предложили подарки за тренировки

Пользователям «ВКонтакте» будут доступны подарки за физическую активность и тренировки

Российская социальная сеть «ВКонтакте» предложила своим пользователям обменивать баллы за физическую активность на подарки. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Юзеры смогут получать баллы за проделанные тренировки, пройденные шаги или выполненные задания в «Шагах», «Тренировках», «Женском дневнике» и «Беге». Полученные баллы можно будет тратить в сервисе «Банк активити»: обменивать их на эмодзи-статусы, подписки на сервисы, гаджеты и на скидки от партнеров (Gymmy, «Литрес», ivi.ru и другие).

По данным соцсети, благодаря нововведению пользователи платформы «Здоровье ВКонтакте» уже увеличили количество прогулок на 10 процентов и начали делать на одну тренировку в неделю больше.

Ранее «ВКонтакте» установила рекорд по числу пользователей. Социальная сеть смогла нарастить среднюю месячную аудиторию в России до рекордных 81,5 миллиона пользователей, а среднюю дневную — до 52,3 миллиона человек.