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13:47, 29 мая 2023Интернет и СМИ

Россиянам предложили подарки за тренировки

Пользователям «ВКонтакте» будут доступны подарки за физическую активность и тренировки

Фото: Unsplash

Российская социальная сеть «ВКонтакте» предложила своим пользователям обменивать баллы за физическую активность на подарки. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Юзеры смогут получать баллы за проделанные тренировки, пройденные шаги или выполненные задания в «Шагах», «Тренировках», «Женском дневнике» и «Беге». Полученные баллы можно будет тратить в сервисе «Банк активити»: обменивать их на эмодзи-статусы, подписки на сервисы, гаджеты и на скидки от партнеров (Gymmy, «Литрес», ivi.ru и другие).

По данным соцсети, благодаря нововведению пользователи платформы «Здоровье ВКонтакте» уже увеличили количество прогулок на 10 процентов и начали делать на одну тренировку в неделю больше.

Ранее «ВКонтакте» установила рекорд по числу пользователей. Социальная сеть смогла нарастить среднюю месячную аудиторию в России до рекордных 81,5 миллиона пользователей, а среднюю дневную — до 52,3 миллиона человек.

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    Варвара Кошечкина
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