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02:40, 29 мая 2023Бывший СССР

Жители Горловки рассказали об обстреле мирных горожан со стороны ВСУ

Жители Горловки рассказали об обстреле густонаселенного мирного района из РСЗО

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) густонаселенный мирный район города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома и ранены два человека. Как рассказали очевидцы, сначала было два прилета на территорию частного сектора. Затем третий прилет — в жилую квартиру. «Лоджия разбита. И вроде как четвертый был через нас, куда — не знаю», — сообщил один из раненых Владимир, которого задело осколками. При этом, как утверждают местные жители, военных в районе обстрела они не видели.

Ранее сообщалось, что в Климовском районе Брянской области начался пожар после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Площадь возгорания составляет около 80 гектаров.

В селе Козинка Белгородской области жилой дом загорелся в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. На другой частный участок также прилетел снаряд, из-за чего был поврежден автомобиль, а в доме разрушились несущие конструкции. На территории еще одного домовладения поврежден забор.

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    Екатерина Подвигина
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