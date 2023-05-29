Жители Горловки рассказали об обстреле мирных горожан со стороны ВСУ

Жители Горловки рассказали об обстреле густонаселенного мирного района из РСЗО

Украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) густонаселенный мирный район города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома и ранены два человека. Как рассказали очевидцы, сначала было два прилета на территорию частного сектора. Затем третий прилет — в жилую квартиру. «Лоджия разбита. И вроде как четвертый был через нас, куда — не знаю», — сообщил один из раненых Владимир, которого задело осколками. При этом, как утверждают местные жители, военных в районе обстрела они не видели.

Ранее сообщалось, что в Климовском районе Брянской области начался пожар после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Площадь возгорания составляет около 80 гектаров.

В селе Козинка Белгородской области жилой дом загорелся в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. На другой частный участок также прилетел снаряд, из-за чего был поврежден автомобиль, а в доме разрушились несущие конструкции. На территории еще одного домовладения поврежден забор.