Карандаш Гитлера продадут на аукционе за 800 тысяч рублей

The Guardian: подарок Адольфу Гитлеру от Евы Браун уйдет с молотка за 800 тысяч рублей

Карандаш, который Адольфу Гитлеру подарила любовница Ева Браун, продадут с аукциона за круглую сумму. Об этом сообщает The Guardian.

Посеребренный карандаш с надписью Eva и инициалами AH уйдет с молотка в Белфасте в июне. Его примерную стоимость оценивают в 50-80 тысяч фунтов стерлингов (500-800 тысяч рублей). Предполагается, что карандаш стал подарком фюреру от его любовницы и сожительницы Евы Браун и был вручен на 52-летие 20 апреля 1941 года.

Этот лот участвует в аукционе уже во второй раз. До этого он был приобретен частным коллекционером в 2002 году.

На аукционе Bloomfield в Белфасте будут также представлены фотография Гитлера с его автографом и рукописный текст помилования ирландских повстанцев, написанный лично королевой Викторией в 1869 году. Карл Беннетт, управляющий директор аукционного дома Bloomfield, рассказал, что они ожидают увидеть большое количество коллекционеров со всего мира.

Ценность личного карандаша Гитлера с гравировкой в том, что благодаря ему оживает скрытая часть истории. Он позволяет узнать немного больше о личных отношениях Гитлера, которые он тщательно скрывал от общественности Карл Беннетт управляющий директор аукционного дома Bloomfield

Беннетт добавил, что понимает, почему у людей возникают вопросы, когда речь идет о продаже и коллекционировании вещей, принадлежащих диктатору и преступнику. Однако, на его взгляд, такие предметы — это часть общего прошлого и должны рассматриваться исключительно как исторические объекты, независимо от противоречивости и жестокости эпохи.

Ранее сообщалось о продаже открыток принцессы Дианы, которые она отправляла королю Греции. Содержание открыток оказалось двусмысленным и содержало похабные шутки и намеки.