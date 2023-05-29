Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:45, 29 мая 2023Ценности

Настя Ивлеева показала лицо без макияжа и фильтров

Российская блогерша Настя Ивлеева показала внешность без макияжа и фильтров

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Настя Ивлеева показала внешность без макияжа и фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша записала видео (на момент написания новости оно удалено) в сторис, в котором предстала перед подписчиками с собранными в пучок волосами и большим количеством веснушек на лице. При этом видно, что на размещенных кадрах отсутствуют фильтры.

«Веснушки, кстати, говоря — это очаровательно. Поэтому все, кто комплексует на этот счет, немедленно перестаньте это делать!» — высказалась она.

Ранее Настя Ивлеева похвасталась обувью за десятки тысяч рублей. Так, в сторис она показала черную кожаную коробку, оформленную ремнем с серебристой пряжкой. После ее вскрытия телезвезда продемонстрировала на камеру мюли люксового бренда Alaia, стоимость которых составляет 1290 долларов (около 102 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ полтора часа обстреливали приграничный российский регион
    УАЗ «Патриот» захотели собирать в Африке
    Россиянин регулярно избивал приемного ребенка и попал под следствие
    Россияне массово устремились на отдых в Европу
    Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области
    ФСБ раскрыла мошенничество с автостраховками на полтора миллиарда рублей
    В Совбезе Белоруссии призвали Запад остерегаться Минска из-за ядерного оружия
    В WhatsApp появится новая возможность
    Мужская сборная России осталась на третьем месте в рейтинге IIHF
    Полицейские задержали двух россиян за сбыт фальшивых долларов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.