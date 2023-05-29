Настя Ивлеева показала лицо без макияжа и фильтров

Российская блогерша Настя Ивлеева показала внешность без макияжа и фильтров

Российская телеведущая и блогерша Настя Ивлеева показала внешность без макияжа и фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша записала видео (на момент написания новости оно удалено) в сторис, в котором предстала перед подписчиками с собранными в пучок волосами и большим количеством веснушек на лице. При этом видно, что на размещенных кадрах отсутствуют фильтры.

«Веснушки, кстати, говоря — это очаровательно. Поэтому все, кто комплексует на этот счет, немедленно перестаньте это делать!» — высказалась она.

Ранее Настя Ивлеева похвасталась обувью за десятки тысяч рублей. Так, в сторис она показала черную кожаную коробку, оформленную ремнем с серебристой пряжкой. После ее вскрытия телезвезда продемонстрировала на камеру мюли люксового бренда Alaia, стоимость которых составляет 1290 долларов (около 102 тысяч рублей).