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15:35, 29 мая 2023Мир

Премьер-министр Японии уволил сына из-за скандальных фотографий

Премьер-министр Японии Кисида уволил сына из-за фотографий с вечеринки в резиденции

Фото: Shuji Kajiyama / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил сына с поста своего секретаря после публикаций СМИ со скандальными фотографиями с вечеринки в официальной резиденции его отца. Об этом сообщает The Japan Times.

На прошлой неделе появились изображения Сетаро Кисиды и его родственников, сфотографировавшихся в символически важных местах резиденции. Например, на парадной лестнице, где всегда происходит официальная съемка членов кабинета министров после утверждения императором. Правительство сначала отреагировало, заявив, что премьер-министр сделал выговор своему сыну за его поведение.

Однако Кисида заявил, что поступок сына был неподобающим для политического секретаря, и отправил его в отставку. «Я буду выполнять свои обязанности, внимательно прислушиваясь к голосу народа и стремясь решать вопросы, которые нельзя откладывать», — прокомментировал он свое решение.

В ноябре 2022 года из-за коррупционных нарушений законов Японии, связанных с ненадлежащим заполнением чеков для оплаты работы и деятельности предвыборного штаба, под угрозой отставки оказался сам премьер-министр. В материалах СМИ говорилось о 94 обнаруженных выписанных чеках, в которых отсутствовали имя и фамилия получателя платежа, а также его назначение.

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    Семен Александров
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