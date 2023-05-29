Джокович ответил на критику после политического заявления на «Ролан Гаррос»

Джокович ответил на критику после заявления на «Ролан Гаррос» фразой Коби Брайанта

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на критику после политического заявления на «Ролан Гаррос». Его слова приводит издание Novosti.rs.

«У Коби Брайанта была отличная цитата: "Ненавистники — это хорошая проблема. Никто не ненавидит хороших. Они ненавидят великих», — заявил Джокович.

Ранее серб обыграл в первом круге турнира американца Александра Ковачевича со счетом 6:7, 6:2, 7:6 (7:1). После игры он написал на камере фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Позднее спортсмен заявил, что сделал бы это снова, несмотря на возможные санкции со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Джокович — 22-кратный победитель турниров «Большого шлема». Он является рекордсменом по числу недель во главе рейтинга ATP. На первом месте списка серб провел 378 недель.

29 мая стало известно, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово собрались люди, требующие пропустить их на работу и отвести полицию Приштины из зданий муниципалитета. Силы НАТО пропустили митингующих сербов, а косовская полиция распылила в их сторону слезоточивый газ.