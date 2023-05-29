Россиян предупредили об опасной ошибке худеющих

Нутрициолог Ольга Панова: с помощью магазинных соков нельзя похудеть

С помощью магазинных соков нельзя похудеть, а употребление свежевыжатых натощак может быть опасно для здоровья, предупредила нутрициолог Ольга Панова. О распространенной среди худеющих ошибке она сообщила в беседе с «Москвой 24».

Панова отметила, что в одном стакане сока из магазина может быть до пяти чайных ложек сахара, что никак не способствует похудению. Альтернативой сладким сокам, продолжила она, может стать овощной сок, сделанный вручную, например, из сельдерея и зелени. Фруктовый напиток, сделанный дома, также может быть неплохим вариантом, если не добавлять в него сахар, сказала специалистка. Тем не менее, по ее словам, лучше есть фрукты целиком, а не выдавливать сок из них.

В магазинах есть нектары с мякотью, например апельсиновый. По сути, это та же самая клетчатка, но по ГОСТу там должно быть не более 8 процентов ее содержания. В самом фрукте ее намного больше. Поэтому лучше употреблять его в цельном виде Ольга Панова нутрициолог

Овощные соки также можно приготовить самостоятельно из помидоров или моркови, добавила Панова, а чтобы увеличить срок годности напитка, можно добавить туда немного перца и лимонного сока. Свежевыжатые соки она не рекомендовала употреблять по утрам, чтобы не обжечь слизистые оболочки.

«Также это будет способствовать усиленной выработке желудочного сока. Тем более что в некоторых напитках, например в апельсиновом, очень много кислоты», — сказала Панова, порекомендовав пить сок после завтрака, чтобы помочь пищеварению.

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