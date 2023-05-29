Незнакомец выбил зубы 15-летнему российскому школьнику в лифте и попал на видео

В Краснодаре незнакомец напал на 15-летнего школьника в лифте и выбил ему два зуба

В Краснодаре незнакомец напал на 15-летнего школьника в лифте жилого дома №69 на улице Восточно-Кругликовской и выбил ему два зуба. Потасовка попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

На появившемся видеоролике видно, как взрослый бьет кулаками по телу и лицу российского подростка. Позже юноша выбирается из кабины лифта, его одежда сорвана.

Мать пострадавшего пояснила, что мальчик утром отправился в школу. В лифте мужчина спросил подростка, что он здесь делает. Когда школьник объяснил, что живет в этом доме, незнакомец не поверил и набросился на него. По словам женщины, неадекватный мужчина разбил ее сыну нос, губы, сломал два зуба и разбил телефон.

Краснодарские полицейские начали разыскивать нападавшего.

26 мая сообщалось, что житель Екатеринбурга избил 12-летнего ребенка до разрыва селезенки из-за шуток над его фамилией. Полиция ищет преступника.