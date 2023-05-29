Крокодил искусал мужчину на глазах туристов во время экскурсии

В Австралии туриста доставили в больницу по воздуху после нападения крокодила

В Австралии мужчина отправился на экскурсию на катере и был искусан крокодилом на глазах других туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент случился, когда 50-летний путешественник из Брисбена плавал на мелководье в Квинсленде с компанией людей. В ходе нападения рептилии он получил серьезные травмы руки, а также ссадины и синяки на лице. Очевидцам удалось спасти пострадавшего и вытащить на берег.

Путешественнику оказали первую медицинскую помощь, после чего прибыла скорая и госпитализировала его. Уточняется, что его доставили в больницу по воздуху.

Ранее в Западной Австралии решившая искупаться в ручье туристка столкнулась с двухметровым морским крокодилом и чудом смогла выжить. Инцидент произошел в регионе Кимберли, недалеко от залива Гамбут. В результате укуса женщина получила легкие травмы.