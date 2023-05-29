Тысячи бегунов из 15 стран приняли участие в «Казанском марафоне»

Минспорта Татарстана: 12 тысяч бегунов из 15 стран приняли участие в «Казанском марафоне»

Около 12 тысяч бегунов из 15 стран приняли участие в «Казанском марафоне» в Татарстане. Об этом сообщается в пресс-службе Минспорта республики.

Спортсмены преодолели дистанции в 3, 10, 21,1 и 42,2 километра, которые проходили через одни из самых живописных мест Казани.

Отмечается, что перед началом марафона для его участников была организована традиционная Pasta Party (макаронная вечеринка — прим. «Лента.ру»). «Там бегуны могли запастись углеводами, чтобы безопасно для здоровья пробежать запланированный маршрут», — подчеркнули в ведомстве.

Так, стало известно, что победителем на дистанции 42,2 километра стал Данияр Ормангали, лидером среди женщин оказалась Вероника Важник. Первое место на дистанции в 10 километров занял Ярослав Бякин. Самой быстрой среди женщин на данном этапе стала Анна Бойнова.

Ранее в мае фитнес-тренер Дмитрий Виговский раскрыл правила безопасного участия в марафонских забегах. Эксперт заявил, что бегунам нужно тренироваться регулярно, постепенно повышая нагрузку. Также он посоветовал им пройти минимальное медицинское обследование для того, чтобы понимать исходное состояние организма и следить за своим здоровьем.