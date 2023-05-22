Тренер раскрыл правила безопасного участия в марафонских забегах

Тренер Виговский посоветовал пройти медицинское обследование перед участием в марафоне

Фитнес-тренер Дмитрий Виговский раскрыл правила безопасного участия в марафонских забегах. Его слова приводит KP.RU.

Виговский заявил, что нужно тренироваться регулярно, постепенно повышая нагрузку. Также он посоветовал пройти минимальное медицинское обследование для того, чтобы понимать исходное состояние организма и следить за своим здоровьем.

Тренер подчеркнул, что если во время забега появились давящие боли в грудной клетке, нарушилось дыхание, меняется зрение и появляются звуковые галлюцинации, то необходимо сойти с дистанции. По его мнению, организму необходимо восстановление после перенесенного стресса.

Ранее врач Марта Гулати назвала сигналы для немедленной остановки тренировки. Доктор рассказала, что стоит прекратить занятия, если вы чувствуете боль в груди, после упражнений кружится голова и внезапно перехватывает дыхание.