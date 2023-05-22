Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
19:15 (Мск)
Ангелина Габуева
Страсбург
Варвара Грачёва
2:1
Завершен
Чжосюань Бай
Страсбург
Вера Звонарёва
Сегодня
20:40 (Мск)
Слоан Стивенс
Рабат
Пари Нижний Новгород
0:0
1-й тайм
live
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Камилла Рахимова
Завтра
12:00 (Мск)
Малак Эль-Аллами
Рабат
18:57, 22 мая 2023Спорт

Тренер раскрыл правила безопасного участия в марафонских забегах

Тренер Виговский посоветовал пройти медицинское обследование перед участием в марафоне

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фитнес-тренер Дмитрий Виговский раскрыл правила безопасного участия в марафонских забегах. Его слова приводит KP.RU.

Виговский заявил, что нужно тренироваться регулярно, постепенно повышая нагрузку. Также он посоветовал пройти минимальное медицинское обследование для того, чтобы понимать исходное состояние организма и следить за своим здоровьем.

Тренер подчеркнул, что если во время забега появились давящие боли в грудной клетке, нарушилось дыхание, меняется зрение и появляются звуковые галлюцинации, то необходимо сойти с дистанции. По его мнению, организму необходимо восстановление после перенесенного стресса.

Ранее врач Марта Гулати назвала сигналы для немедленной остановки тренировки. Доктор рассказала, что стоит прекратить занятия, если вы чувствуете боль в груди, после упражнений кружится голова и внезапно перехватывает дыхание.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В российском регионе ввели правовой режим контртеррористической операции
В российском регионе пьяная мать попала под следствие за истязания дочери
Экс-кандидат в президенты Турции призвал сторонников голосовать за Эрдогана
Тренер раскрыл правила безопасного участия в марафонских забегах
Конгресс США отложил обсуждение дальнейшей поддержки Украины
В Австрии выставили на торги мебель и ковры «дочки» «Газпрома»
Актриса Безрукова отреагировала на смерть мужа певицы Гурцкой
В Казахстане отказались согласовать назначение нового украинского посла
Ветеран боевых действий высказался об особенностях режима КТО
В ЕС раскрыли планы на военную помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.