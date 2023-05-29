Решетников рассказал о приоритетах в развитии МСП

Глава Минэкономразвития Решетников назвал четыре приоритета в развитии МСП

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства рассказал о четырех приоритетах в развитии сектора после завершения в 2024 году соответствующего нацпроекта, пишут «Ведомости».

По его словам, работа в этих направлениях позволит обеспечить качественные изменения самого малого бизнеса. Выбрать их позволил анализ результатов нацпроекта в отраслевом разрезе.

Первым направлением станет поддержка начинающих предпринимателей, чтобы они могли пережить первые два года. По статистике, в этот период закрывается половина стартапов. Вторым приоритетом станет поддержка растущих МСП — сейчас только три процента могут перейти на следующую стадию, так как повышение налоговой нагрузки, более сложная отчетность и усложненное взаимодействие с контрольно-надзорными органами нарушает сложившуюся схему бизнеса.

Третьим приоритетом станут растущие предприятия из приоритетных отраслей, в которые включены промышленность, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. Для них предусмотрены наиболее серьезные меры поддержки.

Четверым направлением Решетников назвал поддержку юридических лиц, которые покинули категорию МСП и продолжают развиваться. В настоящее время они сразу лишаются всех льгот, что является серьезным ударом.

Ранее гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что с 2020 по 2022 год число малых и средних предприятий, получивших кредиты с господдержкой, выросло с 42 тысяч до более чем 130 тысяч.