Россияне раскрыли причины отказа от покупки готовых квартир

«НДВ»: россияне отказываются от покупки готовых квартир из-за отсутствия ремонта

От покупки квартир на вторичном рынке россияне чаще всего отказываются из-за отсутствия ремонта, ставок по ипотеке и сомнительного состояния дома. Причины нежелания приобретать готовое жилье раскрыли участники исследования агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

Наиболее распространенным основанием для отказа от покупки «вторички» специалисты назвали повышенную процентную ставку по ипотеке (10-12 процентов годовых), а также меньшее, чем на первичном рынке жилья, количество льготных программ для различных категорий покупателей. По этой причине срываются 65 процентов сделок с готовыми квартирами, отметили в «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Второй причиной является состояние квартиры. 25 процентов всех клиентов-отказников — граждане, которые не хотят вкладываться в капитальный ремонт и не могут комфортно проживать в предлагаемой квартире сразу же после покупки. Большая часть людей принимает такое решение после первичного просмотра выбранного ими лота», — рассказали аналитики.

Другой частой причиной для отказа от сделки с «вторичкой» оказалось состояние дома и обслуживающая его управляющая компания — с этим связаны 10 процентов не состоявшихся сделок. Чаще всего потенциальным собственникам не нравятся состояние подъезда, грязный мусоропровод, неприятные запахи на лестничной клетке, захламление соседскими вещами мест общего пользования и устаревшие лифты, уточнили эксперты. Кроме того, часть клиентов перед сделкой общается с соседями и изучает репутацию управляющей компании, и только потом принимает решение о покупке или отказе.

Ранее сообщалось, что ипотечный спрос в России сместился с новостроек на вторичное жилье. В Центробанке объяснили выбор россиян в пользу «вторички» сворачиванием льготной ипотеки от застройщика с околонулевой ставкой за счет завышения стоимости жилья, которая часто сочеталась с программами господдержки.