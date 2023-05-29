Эрдоган заявил о победе Турции на выборах

Эрдоган заявил, что по итогам выборов президента победила Турция

По итогам выборов президента победила Турция и ее демократия. Об этом в обращении к гражданам заявил Реджеп Эрдоган, переизбранный на высший пост, передает РИА Новости.

По его словам, западные «грязные игры и кинжалы в спину» в отношении страны потерпели неудачу. «Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли», — сказал он

«Да начнется век Турции!» — написал он также в своем Twitter.

Вечером 28 мая Высший избирательный совет Турции объявил о победе Эрдогана на выборах президента. За турецкого лидера отдали голос 52,13 процента избирателей.

Оппозиция признала поражение. Соперник Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны, однако, несмотря на результаты голосования, политик пообещал продолжить борьбу за демократию.