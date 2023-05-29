MNRAS: обнаружена экзопланета типа супернептун

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, которую отнесли к редкому типу супернептунов. Она примерно в шесть раз больше и в 35 раз массивнее Земли. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Экзопланета была обнаружена с помощью космического аппарата НАСА TESS, проводящего поиск экзопланет транзитным методом, который заключается в выявлении падении блеска звезд из-за прохождения на их фоне крупного небесного тела. Она вращается вокруг звезды солнечного типа G-типа, которая примерно на 26 процентов больше и на 12 процентов массивнее Солнца.

TESS наблюдал за TOI-2498 в период с 12 декабря 2018 по 6 января 2019 года, что привело к обнаружению транзитного сигнала на его кривой блеска. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими спектроскопическими и фотометрическими наблюдениями.

Новооткрытая планета имеет радиус около 6,06 земных радиусов, а ее масса оценивается в 34,62 массы Земли, что дает плотность на уровне 0,86 грамм на кубический сантиметр. Он обращается вокруг своей звезды каждые 3,74 дня на расстоянии около 0,05 астрономической единицы от нее. По расчетам, равновесная температура планеты составляет около 1443 кельвинов. На основе этого планета была классифицирована как горячий и раздутый супернептун.

Ученые предполагают, что планета могла формироваться как раздутая планета размером с Сатурн, примерно в 8-10 раз больше Земли, а массовая доля оболочки составляла от 30 до 45 процентов. Возраст планеты оценивается примерно в 3,6 миллиарда лет.