Выплаты нуждающимся студентам освободят от налогов

Путин подписал закон об освобождении выплат нуждающимся студентам от налогов с 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении дополнительных выплат нуждающимся студентам колледжей и вузов от налогов. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об учащихся, которые находятся в трудной жизненной ситуации и получают материальную помощь. Согласно новым поправкам, эти выплаты будут освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 января 2024 года.

В сопроводительных документах отмечается, что необходимость принятия закона продиктована тем, что при удержании налога сумма выплаты уменьшается, а результативность ее помощи для конкретного обучающегося снижается.

Закон был одобрен Советом Федерации 25 мая. Тогда уточнялось, что внедрение меры может сократить поступления в российский бюджет на 600 миллионов рублей.