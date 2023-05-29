Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:55, 29 мая 2023Экономика

Выплаты нуждающимся студентам освободят от налогов

Путин подписал закон об освобождении выплат нуждающимся студентам от налогов с 2024 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении дополнительных выплат нуждающимся студентам колледжей и вузов от налогов. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об учащихся, которые находятся в трудной жизненной ситуации и получают материальную помощь. Согласно новым поправкам, эти выплаты будут освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 января 2024 года.

В сопроводительных документах отмечается, что необходимость принятия закона продиктована тем, что при удержании налога сумма выплаты уменьшается, а результативность ее помощи для конкретного обучающегося снижается.

Закон был одобрен Советом Федерации 25 мая. Тогда уточнялось, что внедрение меры может сократить поступления в российский бюджет на 600 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского возмутились публикацией кадров работы украинской ПВО
    Таможенники изъяли коробки с контрафактным LEGO стоимостью в 25 миллионов рублей
    Трансгендер из Казахстана устроил дебош в московском баре
    Наблюдатели от ОБСЕ отказались признавать выборы президента Турции честными
    Карандаш Гитлера продадут на аукционе за 800 тысяч рублей
    Харламов назвал неожиданное последствие жизни в США
    Число проверок бизнеса в России упало до исторического минимума
    В Египте обнаружили гробницы и мастерские для создания мумий
    Выплаты нуждающимся студентам освободят от налогов
    Десятки мигрантов задержали на футбольном поле возле московской школы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.