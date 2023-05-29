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18:13, 29 мая 2023Экономика

В Госдуме объяснили идею ограничить продажу алкоголя в заведениях в жилых домах

Депутат Госдумы Арефьев заявил о жалобах на продающие алкоголь кафе в жилых домах

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В России необходимо закрыть все продающие алкоголь заведения в жилых домах, которые тревожат спокойствие граждан, однако этот процесс не должен негативно сказаться на порядочных рестораторах. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, состоящий в комиссии по разработке законопроекта, призванного ограничить в России работу «наливаек».

«Мы получаем множество писем и обращений по этому вопросу. Создана комиссия, которая будет рассматривать все предложения, мы придем к какому-то выводу, потому что у нас много ресторанов находятся в жилых домах, если мы их закроем, то закроется абсолютно все», — рассказал парламентарий.

Эти придуманные в 80-х годах рюмочные совершенно не нужны, и их нужно закрывать

Николай Арефьевпервый зампред комитета Госдумы по экономической политике

Он пояснил, что специальная думская комиссия рассматривает множество способов повлиять на данную проблему, в том числе вариант ужесточения выдачи лицензий на продажу спиртного.

«Если нужно "прищучить" какого-то ресторатора, который нарушает покой жителей, то я согласен, что надо ограничить его в правах, но всех подряд причесывать под одну гребенку нельзя, иначе мы потеряем много рабочих мест. Вопрос довольно сложный, мы работаем и через месяц, надеюсь, предложим решение, которое устроит всех», — добавил Арефьев.

Ранее стало известно, что в России обсуждают ограничения продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Так, в середине мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что россияне часто жалуются на работу «наливаек», которые обходят запрет на торговлю спиртным по ночам, регистрируясь в качестве кафе. Впоследствии в Госдуме была создана группа для разработки законопроекта по борьбе с подобными заведениями.

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    Кирилл Садовский
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