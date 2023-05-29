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19:44, 29 мая 2023Россия

Стало известно о минометном обстреле ВСУ села в Брянской области

Shot сообщил об обстреле со стороны Украины села Подывотье в Брянской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли село Подывотье в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, в село, расположенное в двух километрах от границы, прилетело восемь снарядов калибра 82 миллиметра. Повреждения получили два дома: там оказались выбиты стекла и разрушен забор.

Помимо того, обстрел повредил ЛЭП. Среди мирных жителей пострадавших нет.

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Ранее стало известно, что в Климовском районе Брянской области после обстрела со стороны Украины начался пожар. По данным главы местной администрации Александра Исаева, площадь возгорания составила около 80 гектаров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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