Туристка вернулась с вечеринки в сгоревшее общежитие и лишилась всех вещей

Отдыхавшие в Гватемале туристки лишились всех вещей из-за пожара в общежитии

Туристка, отдыхавшая в Гватемале с подругой, вернулась после вечеринки на яхте в сгоревшее общежитие и обнаружила, что лишилась всех вещей и документов. Об этом сообщает Daily Star.

Уточняется, что Мафальда Видигал (Mafalda Vidigal) отправилась на встречу с друзьями и взяла с собой только сменную одежду и телефон. Вернувшись, она увидела сгоревшее здание на месте общежития, в котором остановилась с подругой. В своих соцсетях путешественница показала комнату, пострадавшую во время пожара.

Полиция выдала девушкам документы, подтверждающие потерю имущества. Получив однодневный паспорт, туристки отправились в Мексику, где обратились за помощью в португальское посольство.

Ранее российские туристы оказались в одном доме с террористом во время отдыха в Киргизии и лишились всех личных вещей и паспортов после произошедшей там перестрелки. В момент происшествия там находились 13 человек, 12 из которых — граждане России, а один — Белоруссии.