Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:19, 29 мая 2023Путешествия

Туристка вернулась с вечеринки в сгоревшее общежитие и лишилась всех вещей

Отдыхавшие в Гватемале туристки лишились всех вещей из-за пожара в общежитии

Фото: @mafaldavidigal

Туристка, отдыхавшая в Гватемале с подругой, вернулась после вечеринки на яхте в сгоревшее общежитие и обнаружила, что лишилась всех вещей и документов. Об этом сообщает Daily Star.

Уточняется, что Мафальда Видигал (Mafalda Vidigal) отправилась на встречу с друзьями и взяла с собой только сменную одежду и телефон. Вернувшись, она увидела сгоревшее здание на месте общежития, в котором остановилась с подругой. В своих соцсетях путешественница показала комнату, пострадавшую во время пожара.

Полиция выдала девушкам документы, подтверждающие потерю имущества. Получив однодневный паспорт, туристки отправились в Мексику, где обратились за помощью в португальское посольство.

Ранее российские туристы оказались в одном доме с террористом во время отдыха в Киргизии и лишились всех личных вещей и паспортов после произошедшей там перестрелки. В момент происшествия там находились 13 человек, 12 из которых — граждане России, а один — Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве призвали создать демилитаризованную зону в России на границе с Украиной
    Заправку блока «Фрегат» для запуска космического аппарата «Метеор-М» завершили
    Стилист Рогов назвал новый модный тренд
    Туристка вернулась с вечеринки в сгоревшее общежитие и лишилась всех вещей
    В Херсонской области полицейские уничтожили оставленные ВСУ боеприпасы
    Туристка сделала прическу в салоне за 240 рублей и осталась с внешностью Тарзана
    Россиян призвали не верить блогерам
    В России отчитались о выполнении зерновой сделки
    Власти объяснили громкие звуки в Севастополе
    В ЦБ рассказали о возможном распространении льготной ипотеки на «вторичку»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.