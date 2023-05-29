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23:57, 29 мая 2023Мир

Китай официально отказал США во встрече министров обороны

Китай официально проинформировал США об отказе во встрече министров обороны в Сингапуре

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях предстоящего в Сингапуре регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог». Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации источника издания в Пентагоне, китайская сторона отклонила приглашение, которое в начале мая направил министр обороны США Ллойд Остин китайскому коллеге Ли Шанфу.

Вашингтон «твердо верит в важность поддержания открытых каналов коммуникаций между военными ведомства США и КНР» во избежание нарастания конфликта между странами, указал источник в оборонном ведомстве США.

В феврале Остин пытался связаться с министром обороны Китая для разговора о ситуации со сбитым китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином. Как заявили в Пентагоне, после того, как шар был сбит, Вашингтон оформил заявку на защищенный разговор с китайской стороной, однако Пекин ее отклонил.

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    Марина Совина
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