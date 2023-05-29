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14:45, 29 мая 2023Бывший СССР

В Грузии описали сценарий конфликта с Россией

Спикер парламента Папуашвили: никто не будет воевать за Грузию в случае конфликта с РФ

Фото: Georgian Parliamentary / Anadolu Agency / Getty Images

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили описал, что произойдет со страной, если она вступит в вооруженный конфликт с Россией. Об этом он рассказал в интервью грузинской газете «Квирис палитра».

По мнению Папуашвили, Грузия останется одна, так как никто не станет ей помогать. Поэтому, отмечает грузинский политик, Тбилиси не планирует вводить антироссийские санкции и присоединяться к инициативе Евросоюза.

«Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев», — описал возможный сценарий спикер грузинского парламента.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика отказывается от антироссийских санкций, поскольку ее экономика рухнет в случае их введения.

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    Варвара Кошечкина
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