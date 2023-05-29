Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:56, 29 мая 2023Бывший СССР

Алиева заподозрили в отказе от договоренности с Арменией

Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренности о признании целостности Армении
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Fred Dufour / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил президента Азербайджана Ильхама Алиева в отказе от договоренности о взаимном признании территориальной целостности республик. Об этом он высказался во время заседания армянского парламента, передает его слова «Интерфакс».

По его словам, сделанное накануне Алиевым заявление может рассматриваться как отказ от достигнутых в Брюсселе договоренностей.

«Считаю, что и Азербайджан, и международные партнеры должны прояснить, означает ли это отказ от брюссельских договоренностей», — заявил премьер, указав на необходимость дополнительных уточнений, чтобы запланировать «дальнейшие действия».

25 мая Пашинян сообщал, что Армения и Азербайджан договорились признать территориальные границы друг друга. Он также выразил надежду на конструктивный диалог Баку и Степанакерта (столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру») по вопросу обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

Позднее, 28 мая, президент Алиев заявлял, что делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку, которые он назвал справедливыми.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В центре Киева раздались взрывы
    Россиянам назвали способ быстро купить квартиру
    Стилист Рогов назвал трендом подчеркивающую грудь одежду
    Китай не подтвердил слухи о предложении сохранить новые регионы за Россией
    Военкоры сообщили об ударах по Киеву баллистическими ракетами
    Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах с военным положением
    В Польше решили изучить российское влияние
    Трансгендер из Казахстана устроил дебош в московском баре в День пограничника
    МВД предложило вернуть ГИБДД право контролировать ремонт дорог
    На Украине пообещали скорое контрнаступление
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.