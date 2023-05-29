Алиева заподозрили в отказе от договоренности с Арменией

Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренности о признании целостности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил президента Азербайджана Ильхама Алиева в отказе от договоренности о взаимном признании территориальной целостности республик. Об этом он высказался во время заседания армянского парламента, передает его слова «Интерфакс».

По его словам, сделанное накануне Алиевым заявление может рассматриваться как отказ от достигнутых в Брюсселе договоренностей.

«Считаю, что и Азербайджан, и международные партнеры должны прояснить, означает ли это отказ от брюссельских договоренностей», — заявил премьер, указав на необходимость дополнительных уточнений, чтобы запланировать «дальнейшие действия».

25 мая Пашинян сообщал, что Армения и Азербайджан договорились признать территориальные границы друг друга. Он также выразил надежду на конструктивный диалог Баку и Степанакерта (столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру») по вопросу обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

Позднее, 28 мая, президент Алиев заявлял, что делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку, которые он назвал справедливыми.