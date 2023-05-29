Врач назвал способы увеличить пенис

Уролог Антон Ротов рассказал, что член можно увеличить с помощью специального аппарата

Размер пениса можно увеличить с помощью специального аппарата и операции. Эти и другие способы «Ленте.ру» назвал уролог Антон Ротов.

Крупный размер полового члена испокон веков являлся предметом гордости и зависти мужчин, олицетворяя их силу, отметил врач. Многие до сих пор ошибочно полагают, что чем больше размеры мужского достоинства, тем больше удовольствия можно доставить женщине. Мужчины часто озабочены размерами своего пениса и хотели бы его увеличить, говорит Ротов. При этом они руководствуются ложными убеждениями о размере члена.

Половой член растет и формируется под воздействием мужских половых гормонов, и при их недостатке в детском возрасте он остается недоразвитым. Это послужило основой для мифа, что местное применение гормональных мазей на основе тестостерона или дигидротестостерона поможет увеличить член. Эффективность этих средств у взрослых мужчин оказалась невысокой. После периода полового созревания ткани теряют способность расти под действием тестостерона. Соответственно, этот метод может эффективно работать только до окончания роста, рассказал уролог.

Ротов добавил, что сделать мужской половой орган больше можно с помощью вытягивающих устройств — эстендеров или стретчеров. Метод основан на растяжении тканей в ответ на длительное натяжение. При этом, что очень выгодно, увеличивается как длина, так и толщина органа.

Эффект от использования устройств появляется не сразу. Носить устройства нужно не менее пяти месяцев по несколько часов в день. Терпеливые мужчины будут вознаграждены: увеличение в длину достигает двух-четырех сантиметров, в толщину — до сантиметра. Это вполне подходящий способ, эффективный и недорогой Антон Ротов уролог

Лигаментотомия — радикальный метод увеличения члена. Во время операции пересекают связки, присоединяющие половой член к лобковой кости. После операции член становится длиннее за счет высвобождения его скрытой части, расположенной за лобковыми костями. «Обычно удается "освободить" таким образом от двух до пяти сантиметров. Однако член увеличивается только в длину», — пояснил Ротов.

Увеличить толщину члена можно за счет введения под его кожу гомогенизированной жировой ткани из других участков тела (бедро, живот). Длина при этом остается неизменной. Метод хороший, но требует соответствующего опыта и квалификации специалиста. Обычно выполняется пластическими хирургами Антон Ротов уролог

Скорректировать размер пениса можно и введением синтетических объемообразующих гелей, чаще всего — геля гиалуроной кислоты. Его можно вводить как под кожу тела члена, так и под кожу головки. В последнем случае помимо увеличения объема головки, снижается ее чувствительность, что приводит к увеличению продолжительности полового акта. Минус процедуры — эффект длится относительно недолго, обычно не дольше года, заключил уролог.

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