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22:04, 29 мая 2023Забота о себе

Диетолог предупредила о вреде частых перекусов

Диетолог Лушникова: частые перекусы могут привести к ожирению и разрушению зубной эмали

Фото: Ali Inay / Unsplash

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала о вреде частых перекусов. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, один из самых главных побочных эффектов частых перекусов — это незаметное употребление огромного количества калорий вне основных приемов пищи. Она подчеркнула, что обычно люди выбирают не самые полезные продукты. «В итоге — катастрофический рост ожирения и сопутствующих ему заболеваний», — сказала она.

Специалист добавила, что каждый прием пищи является «настоящей кислотной атакой» на зубы. Она пояснила, что при частых перекусах естественная защита слюны перестает работать, в результате чего зубная эмаль начинает разрушаться. Врач посоветовала после каждого приема пищи тщательно полоскать рот водой.

Ранее диетолог Василиса Пономарева раскрыла режим питания, соблюдая который можно дожить до 100 лет. По ее мнению, желающим добиться долголетия следует не употреблять рафинированный сахар и полуфабрикаты.

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    Марина Совина
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