В сети появились фото без фильтров располневшей Ланы Дель Рей в купальнике

Папарацци засняли располневшую певицу Лану Дель Рей в купальнике на отдыхе в Бразилии

В сети появились фото без фильтров располневшей американской певицы Ланы Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) в купальнике во время отдыха в Бразилии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци засняли с разных ракурсов 37-летнюю исполнительницу на пляже в Рио-де-Жанейро, куда она отправилась со своими друзьями. Знаменитость надела слитный бежевый купальник с длинными кружевными рукавами и лифом и глубоким декольте и расположилась на расстеленном на песке полотенце. При этом наряд облегал складки на ее животе.

Звезда дополнила образ браслетом, серьгами-кольцами и крестом на цепочке. В то же время она сделала французский маникюр, но не стала наносить макияж.

В марте сообщалось, что певица обручилась со своим возлюбленным, музыкантом Эваном Виникером, спустя несколько месяцев тайного романа. Несмотря на то что пара держала свои отношения в секрете, за последние несколько месяцев их несколько раз видели вместе на публике, в том числе на фестивале в сентябре и в начале этого месяца в ресторане, где они фотографировались с фанатами.