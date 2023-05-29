Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:04, 29 мая 2023Ценности

В сети появились фото без фильтров располневшей Ланы Дель Рей в купальнике

Папарацци засняли располневшую певицу Лану Дель Рей в купальнике на отдыхе в Бразилии

Фото: Dilson Silva / BACKGRID / Legion-media.ru

В сети появились фото без фильтров располневшей американской певицы Ланы Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) в купальнике во время отдыха в Бразилии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци засняли с разных ракурсов 37-летнюю исполнительницу на пляже в Рио-де-Жанейро, куда она отправилась со своими друзьями. Знаменитость надела слитный бежевый купальник с длинными кружевными рукавами и лифом и глубоким декольте и расположилась на расстеленном на песке полотенце. При этом наряд облегал складки на ее животе.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Звезда дополнила образ браслетом, серьгами-кольцами и крестом на цепочке. В то же время она сделала французский маникюр, но не стала наносить макияж.

В марте сообщалось, что певица обручилась со своим возлюбленным, музыкантом Эваном Виникером, спустя несколько месяцев тайного романа. Несмотря на то что пара держала свои отношения в секрете, за последние несколько месяцев их несколько раз видели вместе на публике, в том числе на фестивале в сентябре и в начале этого месяца в ресторане, где они фотографировались с фанатами.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    Россияне рассказали об изменении своего материального положения
    Россияне раскрыли причины отказа от покупки готовых квартир
    Акула напала на 15-летнюю девушку и едва не оторвала ей ногу
    Режиссер скандального «Последнего искушения Христа» снова снимет фильм об Иисусе
    На Украине одобрили законопроект о национализации банков подсанкционных лиц
    В российском регионе пантера в зоопарке напала на первоклассницу
    Кардиолог перечислила сохраняющие здоровье сердца после 50 лет привычки
    Фитнес-эксперт рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей
    Побывавший на интервью у Собчак блогер описал работу с ней словами «это позор»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.