Сунак выразил надежду на сотрудничество с Турцией в рамках НАТО

Премьер-министр Сунак раскрыл ожидания от сотрудничества с Турцией после победы Эрдогана

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Взглядами на совместную работу он поделился на своей странице в Twitter.

В своем поздравлении Сунак выразил надежду на сотрудничество двух стран в рамках Североатлантического альянса (НАТО). Британский премьер отметил, что рассчитывает на партнерские отношения с Анкарой, начиная с роста торговли и заканчивая борьбой с угрозами в сфере безопасности.

Поздравляя Эрдогана, свои ожидания от сотрудничества с Турцией также раскрыл президент США Джо Байден. Он написал в Twitter, что с нетерпением ждет продолжения совместной работы «как союзников по НАТО над двусторонними вопросами и общими глобальными вызовами».

Турецкий лидер, после переизбрания на высший пост, заявил, что по итогам выборов президента победила Турция и ее демократия. По его словам, западные «грязные игры и кинжалы в спину» в отношении страны потерпели неудачу. «Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли», — сказал он в обращении к гражданам.

