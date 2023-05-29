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00:44, 29 мая 2023Мир

Байден раскрыл ожидания от совместной работы с Эрдоганом

Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах и раскрыл планы по совместной работе

Фото: Edmund Blair / Reuters

Американский лидер Джо Байден поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Соответствующее сообщение он разместил в своем аккаунте в Twitter.

В своем поздравлении Байден добавил, что с нетерпением ждет продолжения совместной работы «как союзников по НАТО над двусторонними вопросами и общими глобальными вызовами».

Ранее Эрдогана поздравил бывший президент США Дональд Трамп. Он назвал победу турецкого лидера большой и вполне заслуженной. Также он добавил, что считает Эрдогана другом, любящим свою страну и великий народ Турции.

Президент России Владимир Путин, поздравляя турецкого коллегу, отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба.

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    Екатерина Подвигина
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