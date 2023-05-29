Политолог спрогнозировал отношение Турции к смене власти в США

Политолог Велизаде спрогнозировал отношение Турции к США после победы Эрдогана на выборах

Руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде спрогнозировал развитие отношений между США и Турцией после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. По мнению эксперта, турецкий лидер вряд ли изменит вектор их отношений и будет рад смене власти в Америке. Его слова приводит РИА Новости.

«Как известно, следующий год — год выборов в Соединенных Штатах, и турецкое политическое руководство предпочтет стабильный диалог с Вашингтоном в расчете на смену власти в следующем году и вероятную победу республиканцев», — считает Велизаде.

Политолог также отметил, что нынешняя демократическая администрация, как и прежняя, занимает предвзятую позицию по отношению к Анкаре и не скрывает своих внутриполитических предпочтений. Однако такой подход руководство Турции рассматривает как попытку вмешательства во внутренние дела страны. Соответственно, турецкая власть может надеяться, что со сменой американской администрации ситуация поменяется.

Поздравляя Эрдогана с победой на президентских выборах, американский лидер Джо Байден раскрыл ожидания от сотрудничества между двумя странами. Он сообщил, что с нетерпением ждет продолжения совместной работы «как союзников по НАТО над двусторонними вопросами и общими глобальными вызовами».

В свою очередь Эрдоган, обращаясь к гражданам страны после победы на выборах, заявил, что западные «грязные игры и кинжалы в спину» в отношении страны потерпели неудачу. «Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли», — сказал он.