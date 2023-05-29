Пушков рассказал о политике Турции после победы Эрдогана на выборах

Пушков: Турция при Эрдогане буде проводить внешнюю политику, подчиненную своим интересам

Под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана страна продолжит внешнюю политику, подчиненную ее собственным интересам. Об этом написал член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал победу Эрдогана на президентских выборах. «Это означает продолжение внешней политики Турции, подчиненной ее собственным интересам, а не интересам внешних сил, стремящихся определять ее политику», — заявил сенатор.

Он рассказал, что в последний раз был в Турции в 2019 году, когда принимал участие в представительном международном форуме, на котором также присутствовал и Эрдоган. По словам Пушкова, уже тогда было заметно стремление турецкого общества к национальной самостоятельности, а также его недовольство постоянным давлением со стороны западных стран.

Кроме того, политик отметил, что «далеко не во всем курс Эрдогана отвечает нашим интересам». Однако, добавил он, то, что большинство избирателей проголосовали за него, свидетельствует о нежелании турецкого народа возвращаться под доминирование Вашингтона. «Турция же видит себя в новом, XXI веке — веке многополюсности и сдвигов силовых полей», — указал Пушков.

О победе Эрдогана на президентских выборах стало известно 28 мая. Уточнялось, что он получил 52,14 процента голосов избирателей.