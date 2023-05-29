Путина назвали победителем президентских выборов в Турции

Newsweek: на президентских выборах в Турции одержал победу Путин

На выборах президента Турции победу одержал российский лидер Владимир Путин, пишет журнал Newsweek.

Как отмечает издание, переизбрание главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является хорошей новостью для Путина, поскольку его отношения со многими мировыми лидерами обострились после начала спецоперации на Украине. В свою очередь турецкий президент стремится поддерживать тесные дипломатические связи с Москвой. «Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение статус-кво», — говорится в материале.

О победе Эрдогана на президентских выборах стало известно 28 мая. Он получил 52,14 процента голосов избирателей. Путин поздравил его с переизбранием на пост главы Турции, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы политика.