Рада Украины проголосовала за санкции против Ирана на полвека

Верховная Рада Украины проголосовала за введение санкций против Ирана до 2073 года

Верховная Рада Украины проголосовала за ведение санкций против Ирана на 50 лет, передает Telegram-канал Klymenko Time. Сам законопроект внес на рассмотрение в украинский парламент президент страны Владимир Зеленский 28 мая.

В нем предлагается запретить торговлю с Ираном, остановить транзит ресурсов, прекратить полеты и перевозки, запретить инвестиции в Иран и прочее.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что публиковать свидетельства работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и места падения ракет недопустимо.