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16:15, 29 мая 2023Бывший СССР

Рада Украины проголосовала за санкции против Ирана на полвека

Верховная Рада Украины проголосовала за введение санкций против Ирана до 2073 года

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины проголосовала за ведение санкций против Ирана на 50 лет, передает Telegram-канал Klymenko Time. Сам законопроект внес на рассмотрение в украинский парламент президент страны Владимир Зеленский 28 мая.

В нем предлагается запретить торговлю с Ираном, остановить транзит ресурсов, прекратить полеты и перевозки, запретить инвестиции в Иран и прочее.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что публиковать свидетельства работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и места падения ракет недопустимо.

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    Алевтина Запольская
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