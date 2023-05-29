Гаубицы Caesar назвали неподходящими для Украины

Французский политолог Моро объяснил, почему гаубицы Caesar не подходят для Украины

Европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро объяснил, почему направленные Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar не подходят для Украины. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По словам Моро, в условиях украинского конфликта данные САУ быстро выйдут из строя и их будет невозможно отремонтировать. Также он подчеркнул, что они специально создавались легкими, небронированными, и вес Caesar составляет около 17,5 тонны. Однако их использовали в основном в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая.

Также эксперт отметил, что Caesar может стрелять на расстояние до 40 километров, но только в том случае, если у него нормальные боеприпасы, однако на Украину такие не отправляли по причине высокой стоимости. При этом Франция сама не производит их, а закупает у ФРГ.

Ранее Моро, который сейчас находится в Горловке в ДНР, назвал поставки оружия Украине Францией преступлением против населения, традиций и истории.

