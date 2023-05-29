Первый пассажирский самолет китайского производства совершил коммерческий рейс

Associated Press: китайский самолет С919 впервые совершил рейс из Шанхая в Пекин

Первый пассажирский самолет С919, произведенный в Китае, совершил коммерческий рейс из Шанхая в Пекин. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство передает, что перелет был совершен утром 28 мая и занял чуть менее двух часов. На борту находились 130 пассажиров. В салоне можно было увидеть надпись: «Первый в мире С919».

С919 был произведен китайской компанией Commercial Aircraft Corp of China Ltd (COMAC). К его разработке впервые приступили еще в 2008 году. Большинство деталей было произведено COMAC, однако есть компоненты, поставляемые с Запада, уточняют специалисты авиаотрасли. Предполагается, что новые лайнеры станут конкурентами для Boeing и Airbus.

Ранее сообщалось, что детали для западных самолетов разработают и выпустят в России. S7 Technics и «Росатом» уже занялись созданием воздушных и водяных фильтров и тормозных дисков. Опытные образцы водяных и HEPA-фильтров, которые применяются для очистки воздуха, уже изготовлены.