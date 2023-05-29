Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 29 мая 2023Мир

Польша ввела санкции против граждан Белоруссии

МВД Польши: Варшава ввела санкции против 365 белорусов и заморозила активы, связанные с РФ
Здание МВД Польши

Здание МВД Польши. Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia

Варшава ввела санкции против граждан Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Польши.

«В связи с оставлением в силе драконовского приговора по делу Анджея Почобута… министр внутренних дел и администрации принял решение включить 365 граждан Белоруссии в список иностранцев, пребывание которых на польской территории нежелательно. Таким лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, польская сторона применила в отношении них замораживание средств и экономических ресурсов. Министерство также решило заморозить финансовые и экономические ресурсы 20 субъектов хозяйствования и 16 лиц, которые в основном связаны с российским капиталом.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского возмутились публикацией кадров работы украинской ПВО
    Россиянам предложили подарки за тренировки
    Десятки мигрантов задержали на футбольном поле возле московской школы
    В Китае предложили решить судьбу Крыма на переговорах
    Певицу Славу экстренно госпитализировали
    В Казахстане рассказали о переезде компаний из России
    19-летняя дочь Вячеслава Малафеева высказалась о своих откровенных фото и видео
    Рынок жилья в России сравнили с наркоманом
    Польша включила в санкционный список 15 граждан России
    Россиянина повезли к врачам скорой в строительной тачке из-за аварийного моста
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.