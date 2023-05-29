Польша ввела санкции против граждан Белоруссии

МВД Польши: Варшава ввела санкции против 365 белорусов и заморозила активы, связанные с РФ

Варшава ввела санкции против граждан Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Польши.

«В связи с оставлением в силе драконовского приговора по делу Анджея Почобута… министр внутренних дел и администрации принял решение включить 365 граждан Белоруссии в список иностранцев, пребывание которых на польской территории нежелательно. Таким лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, польская сторона применила в отношении них замораживание средств и экономических ресурсов. Министерство также решило заморозить финансовые и экономические ресурсы 20 субъектов хозяйствования и 16 лиц, которые в основном связаны с российским капиталом.