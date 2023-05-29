Режиссер скандального «Последнего искушения Христа» снова снимет фильм об Иисусе

Режиссер скандального «Последнего искушения Христа» Скорсезе снова снимет фильм об Иисусе

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе объявил о планах снять еще один фильм об Иисусе Христе. Об этом сообщает Variety.

Картина станет второй в карьере Скорсезе после скандальной драмы «Последнее искушение Христа» 1988 года с актером Уиллемом Дефо в главной роли.

Кинематографист сообщил о том, что работает над сценарием нового фильма во время своего визита в Ватикан, где он встретился с папой римским Франциском. «Я откликнулся на призыв папы римского к деятелям искусства единственным известным мне способом: придумал и написал сценарий фильма об Иисусе. И я собираюсь приступить к его съемкам», — сказал он, предположив, что это может быть его следующий фильм.

В 2021 году в Русской православной церкви (РПЦ) назвали просмотр фильма «Последнее искушение Христа» грехом.