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17:51, 29 мая 2023Из жизни

Любопытный морской лев пробрался в отель и заблудился

The Modesto Bee: в США морской лев пробрался в отель и поднялся по лестнице на второй этаж

Фото: Pismo Beach Police Department

В США морской лев пробрался в отель Sandcastle Inn в штате Калифорния и заблудился. Об этом сообщает The Modesto Bee.

Департамент полиции города Пизмо-Бич опубликовал в социальных сетях отчет о необычной спасательной операции. Правоохранители рассказали, что любопытный морской лев проник в здание гостиницы и каким-то образом поднялся на второй этаж. Однако слезть обратно самостоятельно не смог.

На помощь животному пришли полицейские. Они сфотографировались с морским львом, а затем помогли ему спуститься по лестнице. «Не волнуйся, приятель, мы тебя держим!» — гласит подпись под фотографией на странице в соцсети департамента.

После успешного завершения спасательной операции неожиданного гостя отеля вернули в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что жители Индии обнаружили двухметрового крокодила, который притаился в туалете. Нашедшие рептилию испугались и незамедлительно сообщили об этом владельцу туалета.

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    Алиса Удовик
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