Любопытный морской лев пробрался в отель и заблудился

The Modesto Bee: в США морской лев пробрался в отель и поднялся по лестнице на второй этаж

В США морской лев пробрался в отель Sandcastle Inn в штате Калифорния и заблудился. Об этом сообщает The Modesto Bee.

Департамент полиции города Пизмо-Бич опубликовал в социальных сетях отчет о необычной спасательной операции. Правоохранители рассказали, что любопытный морской лев проник в здание гостиницы и каким-то образом поднялся на второй этаж. Однако слезть обратно самостоятельно не смог.

На помощь животному пришли полицейские. Они сфотографировались с морским львом, а затем помогли ему спуститься по лестнице. «Не волнуйся, приятель, мы тебя держим!» — гласит подпись под фотографией на странице в соцсети департамента.

После успешного завершения спасательной операции неожиданного гостя отеля вернули в естественную среду обитания.

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