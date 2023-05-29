МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма

МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма

МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщает ТАСС.

В базе ведомства сказано, что гражданин США Грэм, 1955 года рождения, разыскивается по статье УК РФ.

28 мая председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора об убийстве россиян.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор Грэм, говоря об оказании США военной помощи республике, заявил, что «русские умирают», подчеркнув при этом, что Соединенные Штаты «еще никогда не тратили деньги так удачно».