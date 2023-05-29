Акула напала на 15-летнюю девушку и едва не оторвала ей ногу

CBS News: в США акула напала на 15-летнюю девушку и вцепилась ей в ногу

В США акула набросилась на девушку, занимавшуюся серфингом, и едва не оторвала ей ногу. Об этом сообщает CBS News.

15-летняя Мэгги Дроздовски каталась на одном из пляжей города Стоун-Харбор, штат Нью-Джерси, в воскресенье, 21 мая. В какой-то момент она упала с доски в воду и почувствовала, как что-то вцепилось ей в ногу. В первый момент Дроздовски подумала, что ее за стопу ущипнул краб, однако через несколько мгновений почувствовала сильную боль и поняла, что на нее напал крупный хищник. Акула начала утягивать девушку под воду. «Я отбивалась как могла. Это было трудно, потому что акула была тяжелой. Но я изо всех сил трясла ногой, чтобы освободиться», — рассказала она. По словам Дроздовски, через пять секунд борьбы акула отпустила ее и уплыла.

Девушка забралась на доску и поплыла в сторону берега. Ей потребовалось около четырех минут, чтобы выбраться на сушу. Оказавшись на берегу, девушка взглянула на свою ногу и увидела, что хищник содрал большой кусок кожи с ее стопы.

Дроздовски доставили в больницу, где врачи наложили ей шесть швов. Несмотря на то что девушка не видела, кто на нее напал, эксперты подтвердили, что это была акула. «Все могло быть гораздо хуже. Когда акула хватает кого-то, чтобы съесть, она начинает трясти жертву, чтобы оторвать кусок. Так что, брыкаясь и крича, пострадавшая действительно спасла себе жизнь», — заявил океанолог Стивен Нагиевич из Стоктонского университета.

Сама девушка призналась в страхе, что ногу придется ампутировать. Она считает, что от серьезных травм ее спас гидрокостюм. Дроздовски добавила, что этим летом больше не планирует заниматься серфингом и будет отдыхать на пляже.

Ранее сообщалось, что в США огромная тигровая акула вцепилась в лодку рыбака у побережья Гавайских островов. Момент, когда к лодке на большой скорости приблизилась хищная рыба, попал на видео.

