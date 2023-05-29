Мужчина приютил 167 животных в своем доме и попал за решетку

The Mirror: в Великобритании державший 167 животных в своем доме мужчина попал за решетку

61-летний Ким Старкс, житель британского города Уэллингборо, графство Нортгемптоншир, приютил 167 животных в своем доме, разгневал соседей и попал за решетку. Об этом сообщает The Mirror.

В феврале на Старкса в полицию поступила жалоба от соседей. По их словам, рядом с домом мужчины неприятно пахло и было много мух. Когда полицейские вошли в помещение, то обнаружили множество клеток, сваленных друг на друга, с животными внутри. Мужчина держал в доме более 167 кроликов, хорьков, хомяков, мышей, морских свинок и птиц, которые находились в непригодных для жизни условиях. «У некоторых из них нет ни воды, ничего. Все в грязи. Это ужасно», — говорит сотрудница полиции, снимавшая грызунов и птиц на видео.

Старкса арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными. Его также обвинили в нарушении судебного предписания о пожизненном лишении права на содержание животных, который был вынесен ему в феврале 2000 года. Мужчина признал себя виновным.

Спустя некоторое время Старкса арестовали во второй раз. Полиции стало известно, что он держал несколько лошадей, осла и множество кроликов и морских свинок в деревне Ханнингтон, графство Нортгемптоншир. Старксу было предъявлено обвинение в очередном нарушении запретительного приказа и жестоком обращении с лошадьми. Он снова признал вину и был приговорен к 34 неделям тюремного заключения с отсрочкой на два года. Мужчину также обязали выплатить компенсацию в размере 5,4 тысячи фунтов стерлингов (532 тысячи рублей).

Всех животных конфисковали. «Хотя я огорчена, что Старкса не сразу заключили в тюрьму, я очень рада, что у него забрали бедных животных, о которых он совсем не заботился. Теперь у них есть шанс на здоровую и счастливую жизнь», — заявила сотрудница отдела полиции графства.

Ранее сообщалось, что в США пьяный водитель решил обмануть полицейских и, чтобы избежать ареста, поменялся местами с собакой, которая ехала на пассажирском сиденье. Мужчина заявил полиции, что не был за рулем в момент остановки.