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16:23, 29 мая 2023Россия

Россияне ранили четырехлетнего мальчика во время стрельбы по банкам

В Иркутской области отдыхающие ранили четырехлетнего мальчика во время стрельбы по банкам

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Иркутской области отдыхающие ранили четырехлетнего мальчика во время стрельбы по банкам. О происшествии в регионе сообщил источник РЕН ТВ.

Собеседник телеканала пояснил, что все произошло 26 мая рядом с озером Байкал в поселке Листвянка. Там проводили время несколько российских семей и компания подростков.

Взрослые предложили пострелять из пневматического оружия по пустым банкам. Одна из пуль случайно угодила в грудь четырехлетнего ребенка, который отдыхал с родителями на природе.

Дошкольника отвезли в больницу, врачи диагностировали у него проникающее ранение грудной клетки. Ребенку оказывают необходимую помочь.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

В марте сообщалось, что на Алтае мужчина пошел с другом собирать шишки и случайно выстрелил в него из чужого ружья.

Потерпевший получил ранение предплечья и множественный осколочный перелом левой плечевой кости. Его госпитализировали. Раненый мужчина не стал писать заявление на приятеля.

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    Анна Щербакова
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