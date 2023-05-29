Россиянка бюджетно съездила в Таиланд и назвала курорт с потрясающим морем

Читательница «Тонкостей туризма» описала курорт в Таиланде фразой «без шума и грязи»

Россиянка съездила на популярный курорт Таиланда и описала отдых фразой «без грязи, шума и толп туристов». Своим мнением девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что хотела отдохнуть с семьей в комфортных условиях, с потрясающим морем и хорошим сервисом. «Нам предложили курорт Као-Лак, отель Le Menara, — рассказала она. — Бюджет у нас был сравнительно небольшой, полмиллиона на отпуск мы не заработали. Тур на девять ночей на двоих взрослых и ребенка — 234 тысяч рублей на завтраках».

Читательница портала назвала номер, который достался ее семье, очень комфортабельным. «Он был просто огромный: с большой террасой с диваном, в ванной комнате тоже простор, есть джакузи, — похвасталась она. — В комнате все необходимое: халаты, тапочки, ватные палочки, лосьоны и бритвенные станки, все принадлежности и даже шлепанцы, шляпка и парео».

Туристка сообщила, что завтраки в гостинице вкусные, а вот цены на алкоголь, обеды и ужины завышены. «При этом обслуживание очень долгое, приносят почти холодные блюда, — добавила она. — Алкоголь можно приносить с собой, мы закупались в супермаркете, который находится в 30–40 минутах ходьбы через джунгли».

По словам путешественницы, море и пляжи в Таиланде потрясающие. «На километры в обе стороны — ни души, — отметила она. — Лежаков всегда много, вода чистейшая и очень теплая, практически нет волн, приливы и отливы незначительные. Бассейны чистые и очень красивые, купаться можно 24 часа».

Ранее в мае российский путешественник раскрыл пугающие особенности Таиланда. Тревел-блогер пожаловался на низкий уровень сервиса на популярных курортах азиатской страны. Более того, россиянин отметил, что в Таиланде процветают мошеннические схемы и нередки случаи отравления.

