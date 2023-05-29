Парень посмотрел запись с камеры наблюдения у входной двери и неприятно удивился

TikTok-блогер посмотрел запись с камеры наблюдения и узнал о краже его еды курьером

Блогер по имени Кавейн посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной возле входной двери дома, и узнал, что курьер украла его еду. Неприятно удививший его ролик парень разместил в соцсети TikTok. На его видео издание Daily Dot обратило внимание в четверг, 25 мая.

В ролике можно увидеть, как сотрудница службы доставки подходит к двери и оставляет коробку с пиццей. Она делает фото, подтверждающее, что заказ доставлен, после чего забирает пиццу и уходит. «Я заказал пиццу через DoorDash (служба доставки еды — прим. "Ленты.ру"). Курьер доставила мне еду, а затем вернулась и забрала ее», — пожаловался Кавейн.

Узнав о краже с помощью камер, парень связался с курьером и пригрозил ей полицией. «Я знаю, что вы забрали мою еду, у меня есть запись с двух камер, я напишу на вас жалобу, вызову копов и выложу видео с вами в интернет», — гласил текст его сообщения. Блогер добавил, что вскоре курьер вернулась и положила пиццу возле его двери.

«У каждого сегодня есть камеры наблюдения, на дворе 2023 год, почему курьер подумала, что это умный ход?» — задалась вопросом одна из пользовательниц в комментариях. Некоторые участники обсуждения признались, что оказывались в такой же ситуации, когда заказывали еду. «Однажды я тоже пригрозила, что пожалуюсь в полицию, и мне ответили: "Вызывайте копов, это того стоило"», — поделилась своей историей одна из них.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, что запись с установленной дома камеры видеонаблюдения помогла ей узнать, чем ее кошка занимается ночью. Девушка призналась, что кадры ее удивили.