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11:16, 29 мая 2023Экономика

Раскрыто число сохранивших производство в России итальянских компаний

Глава GIM Unimpresa Торрембини: 110 итальянских компаний сохранили производства в России

Фото: DELBO ANDREA / Shutterstock / Fotodom

150 итальянских компаний продолжают работу в России, около 110 из них сохранили локальное производство. Эти числа раскрыл президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, его цитирует РИА Новости.

Около 99 процентов из 65 тысяч сотрудников итальянским фирм, оставшихся на российском рынке, — россияне, а годовой оборот этих компаний составляет почти 6 миллиардов евро. Те, что занимаются в России производством, выпускают макароны, сыры, колбасы, строительные материалы, цемент, керамическую плитку и другую продукцию.

Итальянские производственные предприятия расположены по всей стране — от Калининграда до Владивостока, отметил Торрембини. Некоторым компаниям даже удалось нарастить прибыль в кризисном 2022 году, и теперь они инвестируют эти средства в расширение местных заводов.

Некоторые итальянские компании все же уходят из России. Осенью 2022 года свои активы продала крупная энергетическая госкомпания Enel. За ней с рынка планирует уйти один из крупнейших в мире производителей оборудования для металлообрабатывающей промышленности Danieli Group.

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    Софья Ермакова
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