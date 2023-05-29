Россияне массово устремились на отдых в Европу

В РСТ заявили о росте интереса российских туристов к поездкам в Европу

Туроператоры фиксируют рост интереса российских туристов к поездкам в Европу, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов. О том, что россияне массово устремились на отдых в европейские страны, «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По словам специалиста, только за 2022 год государства шенгенского соглашения выдали отечественным путешественникам 687 тысяч виз, включая многоразовые. «Речь идет о 17 странах, которые выдают документы», — заявил эксперт.

Представитель РСТ также отметил, что популярностью среди туристов из России по сей день пользуются такие европейские страны, как Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия.

Ранее в мае сообщалось, что после запуска в июне рейсов Red Wings из Москвы в грузинский Кутаиси российские путешественники смогут дешево долететь в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский лоукостер Wizz Air. В июле авиакомпания предлагает пассажирам рейс из Кутаиси в Салоники за 3,6 тысячи рублей, в Милан — за 4,7 тысячи рублей, в Париж — за 6,5 тысячи рублей.

