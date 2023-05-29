Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:24, 29 мая 2023Мир

Оценено влияние победы Эрдогана на выборах на политику Турции по Украине

Политолог Велизаде: Турция может уводить усилия по Украине после победы Эрдогана

Фото: Dima Rogachevskiy / Unsplash

Анкара может удвоить свои усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение выразил руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде в интервью РИА Новости.

«По Украине позиция Турции останется неизменной, и Анкара может даже удвоить свои усилия по поиску мира», — считает политолог. По его словам, этому также способствует активность других потенциальных посредников, к числу которых относится и Китай.

Ранее официальный представитель Эрдогана рассказал, в чем заключается главная сложность в урегулировании конфликта на Украине. Он объяснил, что этому препятствуют западные страны, которые хотят продолжения военных действий.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Офис Зеленского уличили в искажении слов сенатора США о смерти русских. Речь Линдси Грэма оказалась смонтирована
    Мэр Киева сообщил о попаданиях в ходе обстрела
    «Калашников» разработает новый пулемет в интересах Минобороны
    Байден получил личную выгоду от сделки с Маккарти по потолку госдолга
    Оценено влияние победы Эрдогана на выборах на политику Турции по Украине
    Названы симптомы рака щитовидной железы
    Военкоры сообщили о мощных взрывах в Киеве
    Метро Киева отказалось пустить жителей во время воздушной тревоги
    Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на пошлую тренировку модели
    Политолог спрогнозировал отношение Турции к смене власти в США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.