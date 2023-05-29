Оценено влияние победы Эрдогана на выборах на политику Турции по Украине

Политолог Велизаде: Турция может уводить усилия по Украине после победы Эрдогана

Анкара может удвоить свои усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение выразил руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде в интервью РИА Новости.

«По Украине позиция Турции останется неизменной, и Анкара может даже удвоить свои усилия по поиску мира», — считает политолог. По его словам, этому также способствует активность других потенциальных посредников, к числу которых относится и Китай.

Ранее официальный представитель Эрдогана рассказал, в чем заключается главная сложность в урегулировании конфликта на Украине. Он объяснил, что этому препятствуют западные страны, которые хотят продолжения военных действий.