В Турции заявили о потере Вашингтоном политического влияния

Политический аналитик Озер: США теряют свое политическое влияние в Турции

Американские власти теряют свое политическое влияние на Анкару, их мог порадовать проигрыш оппозиции на прошедших президентских выборах в Турции. Такое мнение выразил политический аналитик Энгин Озер в беседе с РИА Новости.

По его словам, поддержку турецкой оппозиции оказывал Евросоюз (ЕС), а не Соединенные Штаты, которые в настоящее время сосредоточены на ситуации вокруг Украины и Тайваня. «Возможно, администрация Вашингтона может быть рада, что Евросоюз потерял такого стратегического партнера, как Турция», — заявил Озер.

Ранее стало известно о победе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Он набрал 52,14 процента голосов избирателей, в то время как глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу получил 47,86 процента.