В России резко выросли продажи грузинских вин

Роскачество: за год продажи грузинских тихих и игристых вин в России выросли на 20%

За год продажи грузинских тихих и игристых вин в России выросли на 20 процентов в количественном выражении. Число реализаций российских напитков поднялось на 5 процентов, со ссылкой на данные Роскачества сообщает газета «Известия».

Тихие вина производства Италии, Испании и прочих крупнейших европейских поставщиков стали продаваться реже. Наиболее резко снизилась популярность французских напитков — сразу на 12 процентов.

По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководителя «Винного гида России» Олеси Буняевой, Грузия занимает порядка десяти процентов в объеме продаж федеральных сетей. Это более чем в пять раз меньше, чем у напитков из России — их доля составила порядка 51 процента.

С января по март 2023 года Грузия нарастила поставки тихих вин в Россию на 49 процентов. В течение квартала страна отгрузила 13,1 миллиона литров этого вида алкоголя. Такой рост поставок объяснили отсутствием сложностей с оплатой и более простой логистикой. Благодаря этому Грузия стала вторым основным поставщиком тихих вин в Россию, опередив Испанию. Помимо этого, Грузия нарастила ввоз игристых вин в 8,5 раза, а также коньяка и бренди на 120 процентов.

По данным сервиса «Контур. Маркет», доля отечественного вина в российских магазинах и общепите в первом квартале 2023 года выросла до 58,34 процента (плюс 6,1 процента год к году). Эти изменения объясняют господдержкой, которую предоставляют производителям напитка. Среди них — субсидии на закупку посадочного материала, оборудования и других средств производства. Также рост доли российских вин связан с уходом из страны иностранных брендов и началом действия западных санкций, из-за которых нарушились цепочки поставок.

