Вучич обратится к гражданам Сербии из-за обострения ситуации в Косово

Президент Сербии Вучич обратится к гражданам страны из-за обострения ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам страны из-за обострения ситуации в Косово. Об этом сообщает портал Sputnik Srbija со ссылкой на администрацию главы государства.

Отмечается, что политик выступит перед публикой «по поводу сегодняшней эскалации кризиса на севере Косово и Метохии».

Ранее стало известно, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. 29 мая возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово, экипированных для разгона демонстраций, собрались люди, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины. Тогда силы НАТО оставили сербов, а косовская полиция распылила слезоточивый газ.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о назревании «взрыва» в конфликте Сербии и Косово.