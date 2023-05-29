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21:52, 29 мая 2023Мир

Вучич обратится к гражданам Сербии из-за обострения ситуации в Косово

Президент Сербии Вучич обратится к гражданам страны из-за обострения ситуации в Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам страны из-за обострения ситуации в Косово. Об этом сообщает портал Sputnik Srbija со ссылкой на администрацию главы государства.

Отмечается, что политик выступит перед публикой «по поводу сегодняшней эскалации кризиса на севере Косово и Метохии».

Ранее стало известно, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. 29 мая возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово, экипированных для разгона демонстраций, собрались люди, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины. Тогда силы НАТО оставили сербов, а косовская полиция распылила слезоточивый газ.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о назревании «взрыва» в конфликте Сербии и Косово.

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    Марина Совина
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