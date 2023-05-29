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16:13, 29 мая 2023Россия

Роструд напомнил о выходных в честь Дня России

Роструд напомнил о грядущих трех выходных в связи с празднованием Дня России

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

В честь празднования Дня России жителей страны ожидают длинные выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале Роструда.

«В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что День России выпадает на понедельник, 12 июня, из-за этого выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник включительно. Кроме того, Роструд напомнил, что нерабочие праздничные дни не могут стать основанием для снижения зарплаты работникам, которые получают оклад.

Предыдущая короткая неделя в России была в начале марта, когда праздновали Международный женский день, который выпал на среду. До этого россияне отдыхали с 23 по 26 февраля в честь Дня защитника Отечества.

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    Никита Абрамов
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