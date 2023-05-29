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17:35, 29 мая 2023Мир

В Польше предупредили об опасности ядерного конфликта из-за Украины

Do Rzeczy: австралийский эксперт Дэвис не понимает опасности призыва к ядерному конфликту

Фото: Inter Services Public Relations / Reuters

Западные страны должны понимать все риски применения ядерного оружия, когда призывают спасать Украину. С таким предупреждением выступил польский публицист Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy.

Лисицкий ответил на инициативу, которую ранее предложил бывший сотрудник Министерства обороны Австралии Малколм Дэвис. По его мнению, страх перед ядерным оружием является трусостью и в конфликте стоит пойти на риск, даже если есть возможность использования ядерного вооружения.

Польский обозреватель напомнил Дэвису о масштабах человеческих жертв при использовании подобного типа вооружения. «Корректно ли продвигать нарративы, следствием которых может быть массовая гибель, сидя в безопасности за океаном?», — задался вопросом Лисицкий.

Ранее глава Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад не оставил республике иного выбора, кроме как разместить российское тактическое ядерное оружие на своей территории. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил желающим иметь ядерное оружие странам вступить в союз с Минском и Москвой.

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    Варвара Кошечкина
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